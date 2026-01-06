Giunta Fico l’ombra dei conflitti non si dirada | scoppia il caso Serluca

La giunta Fico si trova al centro di un nuovo caso politico, con il coinvolgimento dell’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca. La nomina del marito di Serluca nel comitato direttivo dell’ASI di Benevento solleva questioni di conflitto di interesse, considerando il rapporto tra l’ente e la Regione Campania. La vicenda evidenzia ancora una volta le tensioni e le criticità presenti nel panorama politico regionale e locale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sappiamo che il marito dell’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca è stato nominato dalla Regione Campania nel comitato direttivo dell’Asi di Benevento, ente pubblico economico vigilato dalla stessa Regione Campania, da cui è fortemente dipendente per finanziamenti, indirizzi e nomine. Siamo per caso al quarto conflitto di interessi? Sarebbe un clamoroso record negativo per Fico e la sua giunta frutto di approssimazione, incompetenza e l’ennesima brutta figura che si configura come una vera e propria incompatibilità. Se non altro perché l’assessore Serluca dovrebbe astenersi da delibere, atti di indirizzo, programmazione, finanziamenti e pareri che potrebbero avere ricadute sulle Asi e sull’Asi di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

