La notte più lunga di Buti ha segnato l'inizio della tradizionale festa biancoazzurra, un evento che unisce comunità e passione. Tra momenti di partecipazione e radicata storia locale, la manifestazione ha visto la vittoria della Pievania con il fantino Alessandro Fiori su Selvaggia da Clodia, sottolineando il valore della tradizione nel cuore della comunità.

BUTI Tra tradizione, passione e forte partecipazione, Buti ha dato il via alla stagione paliesca che ha visto trionfare la Pievania, con il fantino Alessandro Fiori su Selvaggia da Clodia. "Tradizioni come questa tengono viva la storia dei nostri borghi e rendono la Toscana una terra unica – sono le parole di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana – Un appuntamento di grande tradizione, con il corteo storico e una partecipazione popolare straordinaria, che racconta l’identità e il senso di comunità di questo territorio". Fin dalle prime luci dell’alba di domenica scorsa, il paese si è risvegliato in fermento: i vicoli del centro si sono animati e le contrade hanno aperto le proprie porte ai primi partecipanti arrivati a Buti per la tradizionale colazione a base di trippa, vino, pecorino e noci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La notte più lunga di Buti. La festa biancoazzurra: "Qui il senso di comunità"

Il brindisi per la notte più lunga. Festa in piazza con i Moka ClubLa Riviera si appresta a celebrare l’arrivo del nuovo anno con una festa in piazza, accompagnata dal tradizionale brindisi.

Leggi anche: Racconta la trasformazione di un quartiere, Scampia, e il senso di comunità di alcuni suoi abitanti il documentario scritto e diretto da Francesca Comencini che è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Che la lunga notte abbia inizio, Lord comandante... - facebook.com facebook

La lunga notte dei Golden Globes. Timothee Chalamet ha vinto il premio come miglior attore per "Marty Supreme". Jean Smart invece come miglior attrice per la sua interpretazione in "Hacks". Tutti i premi minuto per minuto. x.com