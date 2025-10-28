Racconta la trasformazione di un quartiere Scampia e il senso di comunità di alcuni suoi abitanti il documentario scritto e diretto da Francesca Comencini che è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma
R oma, 27 ott. (askanews) – Racconta la trasformazione di un quartiere, Scampia, e il senso di comunità di alcuni suoi abitanti “La diaspora delle Vele”, il documentario scritto e diretto da Francesca Comencini che è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e arriverà su Sky Documentaries, Sky Atlantic e su NOW a gennaio 2026. Leggi anche › Francesca Comencini: «Il segreto del successo di Gomorra? Era tutto reale.» Comencini ha raccolto le testimonianze di alcuni abitanti che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni dopo il tragico crollo di un ballatoio della Vela Celeste, nel luglio 2024. 🔗 Leggi su Iodonna.it
