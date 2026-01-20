Ecco una versione dell’introduzione adatta alle tue indicazioni: Una lettera di Donald Trump al premier norvegese ha suscitato attenzione per il suo tono e contenuto. Per leggere la versione completa senza paywall, puoi iscriverti alla newsletter

Il segretario generale della Nato costretto a perdere tempo ed energie per pensare alla Groenlandia. La giornata si era aperta con la lettera farneticante da Donald Trump al premier norvegese, con le minacce sulla Groenlandia messe in relazione con il mancato conferimento del Nobel per la pace (questione che va affidata alla psicopatologia). Donald Trump il putiniano. E, anche per l'assurdo invito a Putin, il board of peace perde partecipanti di peso. Ah, ha invitato anche il bielorusso Lukashenko.

© Ilfoglio.it - La lettera farneticante e minacciosa di Trump al premier norvegese

La lettera di Trump al premier norvegese: “Senza il Nobel non mi sento obbligato a pensare alla pace”Recentemente, è circolata una lettera attribuita a Donald Trump indirizzata al premier norvegese, in cui il ex presidente afferma di non sentirsi più obbligato a promuovere la pace, poiché non ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.

Il Nobel per la pace non arriva, la lettera sì, Trump scrive al premier norvegese: la Groenlandia è il suo “premio”Donald Trump ha scritto al primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere, ammettendo che le sue richieste riguardanti la Groenlandia sono in parte motivate dal mancato conferimento del Premio Nobel per la pace l’anno precedente.

