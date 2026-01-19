La lettera di Trump al premier norvegese | Senza il Nobel non mi sento obbligato a pensare alla pace

Recentemente, è circolata una lettera attribuita a Donald Trump indirizzata al premier norvegese, in cui il ex presidente afferma di non sentirsi più obbligato a promuovere la pace, poiché non ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. In questa comunicazione, Trump esprime interesse per la Groenlandia, sottolineando come, senza il riconoscimento internazionale, la priorità sia rivolta agli interessi degli Stati Uniti.

"Non mi avete dato il Nobel per la Pace, ora penso solo agli interessi degli Stati Uniti e voglio la Groenlandia". È il testo della lettera che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo Bloomberg e l'emittente PBS, ha inviato al premier norvegese Jonas Gahr Støre. A giudicare dal contenuto della missiva – che sarebbe stata consegnata anche a diplomatici europei a Washington – Trump attribuisce alla Norvegia la responsabilità per la consegna del premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana al regime di Nicolas Maduro. epa12631880 Norway Prime Minister Jonas Gahr Store leaves after the Coalition of the Willing summit at the Elysee Palace in Paris, France, 06 January 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

