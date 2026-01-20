Nel match dell’Olimpico, il Como supera la Lazio con un risultato di 3-0, consolidando la propria posizione in classifica. La squadra ospite si avvicina alle zone nobili, mentre i biancocelesti rischiano di compromettere le speranze di qualificazione europea. Un risultato che influisce significativamente sulla classifica e sulle prospettive di entrambe le squadre.

AGI - La Lazio rischia di dover dire addio in anticipo all'Europa, mentre il Como rinsalda il proprio sesto posto, portandosi a sole due lunghezze dal quinto della Juventus. È questo il verdetto della sfida tra biancocelesti e lariani, valida per la 21esima giornata di Serie A e che ha visto gli uomini di Fabregas vincere per 3-0 a Roma. Una serata che doveva essere speciale per i padroni di casa, sia per la presenza dell'ex presidente Sergio Cragnotti in tribuna sia perché i neoacquisti Taylor e Ratkov giocavano la loro prima partita all'Olimpico, entrambi da titolari. Novità in attacco anche per Fabregas, che opta per il tridente leggero formato da Paz, Baturina e Rodriguez. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crollo della Lazio all’Olimpico: il Como vince 3-0 e vola al sesto posto

Crollo della Lazio all’Olimpico: il Como vince 3-0 e vola al al sesto postoNel match dell’Olimpico, il Como ha conquistato una vittoria per 3-0 contro la Lazio, consolidando la propria posizione in classifica.

Il Napoli batte la Lazio 2-0 all’Olimpico e vola al secondo postoIl Napoli ha conquistato una vittoria di misura contro la Lazio all’Olimpico, con il risultato di 2-0.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Crollo Lazio, futuro Sarri in bilico: la situazione in casa biancoceleste - 3 contro gli uomini di Fabregas, allontanandosi in maniera, forse decisiva, dalla corsa ad un posto in Europa. calciomercato.it