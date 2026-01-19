La Lazio subisce una sconfitta casalinga nel posticipo della 21ª giornata di Serie A, con il Como che si impone con un risultato di 3-0. La squadra ospite ha dimostrato maggiore determinazione, portando a casa tre punti fondamentali e contribuendo a modificare la classifica, allontanando i biancocelesti dalla zona europea.

Crollo pesante della Lazio all’Olimpico. Nel posticipo della 21ª giornata di Serie A, il Como passa con un netto 3-0, dominando dall’inizio alla fine e allontanando i biancocelesti dalla zona Europa. La partita si mette subito in discesa per gli ospiti. Avvio aggressivo, ritmo alto e vantaggio immediato firmato Baturina, con una conclusione deviata che sorprende Provedel. La Lazio prova a reagire, ma resta fragile e poco incisiva. Al 24’ arriva il raddoppio: mischia in area e Nico Paz è il più rapido a colpire per lo 0-2. Poco dopo, l’unico segnale dei padroni di casa: rigore per la Lazio, ma Provedel neutralizza ancora Nico Paz e tiene il punteggio aperto solo per qualche minuto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lazio ko all’Olimpico: il Como vince 3-0 e allontana l’Europa

