I giochi quale strumento di aggregazione e di costruzione della collettività cittadina. È iniziato nei giorni scorsi il progetto della Smart Game Night, nome che riassume in poche lettere l’iniziativa della ludoteca itinerante. Giochi in scatola per fare sedere tutti attorno al tavolo, spostandosi nei diversi quartieri. “La città si mette in gioco“ è lo slogan simpatico ed efficace individuato dall’amministrazione comunale per promuovere l’iniziativa, resa possibile grazie alla partecipazione di un partner già conosciuto sul territorio: si tratta dell’associazione Seregn Insema. Lo scopo è quello di fare incontrare persone di tutte le età attorno a un tavolo, ma da gioco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ricetta di Seregno. I giochi aiutano a crescere insieme