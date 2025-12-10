Sanremo 2026 dove sono finiti i Big? Nessun boicottaggio la musica deciderà se sarà un Festival minore

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanremo 2026 si apre con l’assenza di alcuni Big, suscitando dubbi e discussioni. Tra assenze di rilievo, scelte di casting e l’ingresso di nuove generazioni, il Festival si presenta come un evento incerto, dove sarà la qualità musicale a determinare il suo livello e il suo valore.

Sanremo 2026 parte senza veri Big: tra assenze eccellenti, cast discusso e nuove generazioni in gara, sarà la musica a decidere se sarà davvero un Festivalminore”. E mentre ci interroghiamo sul significato attuale di Big, ci sono cantanti da record come Sfera Ebbasta e Anna che non ci pensano proprio ad andarci. A differenza di Vasco, Ligabue e Jovanotti che sono "too big to participate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Marco Masini a Sanremo in coppia con Fedez? “Per l’Ariston ci vuole un progetto. Carriera? Alti e bassi, ma sono qui”

“A Sanremo mi dissero ‘Sei una bella nasona’”: Jessica Morlacchi ‘giustifica’ il suo intervento chirurgico. La madre scherza: “Io mi sono fatta solo la piega”

Renato Zero presenta “L’orazero”: “Le canzoni sono la medicina migliore per me di affrontare la vita e il pubblico. L’abbraccio con Loredana è stato urgente, sono stato l’artefice della sua riconversione. Sanremo? Mi auguro che ci sia spazio per tutti”

sanremo 2026 sono finitiSanremo 2026, dove sono finiti i Big? Nessun boicottaggio, la musica deciderà se sarà un Festival “minore” - Sanremo 2026 parte senza veri Big: tra assenze eccellenti, cast discusso e nuove generazioni in gara, sarà la musica a decidere se sarà davvero un Festival ... Da fanpage.it