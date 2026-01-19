Dazi in risposta a Trump sulla Groenlandia l' Ue valuta un pacchetto da 93 miliardi contro le minacce Usa

L'Unione Europea sta considerando un pacchetto di dazi del valore di 93 miliardi di euro come risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alle eventuali interferenze sulla Groenlandia. Questa misura mira a tutelare gli interessi europei e a rafforzare la posizione comunitaria nelle relazioni internazionali. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, nel contesto di un dialogo sempre più complesso tra Ue e Stati Uniti.

Un pacchetto di dazi da 93 miliardi verso gli Usa. È l’ipotesi che l’Unione europea sta valutando per rispondere alle minacce doganali di Donald Trump, contro qualsiasi governo avesse intenzione di intromettersi nelle mire di conquista degli Stati Uniti sulla Groenlandia. L’ipotesi di contromisure è emersa al termine della riunione straordinaria degli ambasciatori dei 27 Paesi membri, nella quale sarebbe stata esclusa per il momento la soluzione del cosiddetto “bazooka” anti-coercizione evocato da Emmanuel Macron. La riunione sulla Groenlandia Le possibilità di risposta ai dazi al 10% minacciati da Donald Trump sono state discusse nella riunione d’emergenza tra gli ambasciatori Ue dedicata alla Groenlandia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

