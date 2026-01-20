La forza del linguaggio nel 2026 | Regione Lazio ospita Parola d’Oro

La Regione Lazio si appresta a ospitare la seconda edizione del Premio Parola d’Oro, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del talento letterario e della comunicazione. La Sala Tirreno sarà il contesto in cui si svolgeranno le premiazioni, confermando l’impegno della regione nel promuovere la cultura e il linguaggio come strumenti fondamentali per il dialogo e l’evoluzione sociale.

La Sala Tirreno della Regione Lazio si prepara ad accogliere la seconda edizione del Premio Parola d’Oro. Stiamo parlando di un interessante appuntamento culturale che l’anno scorso si è affermato come uno dei momenti più significativi dedicati alla comunicazione positiva e costruttiva. L’evento, in programma il 30 gennaio 2026 (dalle ore 15:30), sorge con la mission primaria di valorizzare chi, attraverso linguaggi diversi, contribuisce a diffondere messaggi di dialogo, rispetto e crescita culturale. Inclusione, positività e sostenibilità sotto i riflettori in Regione Lazio. Un riconoscimento che non premia solo il talento, bensì la capacità ovvero la dote di usare la parola come strumento di connessione e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

Parola d’Oro 2026: Regione Lazio celebra la comunicazione inclusivaLa Regione Lazio annuncia la seconda edizione del Premio Parola d’Oro 2026, un evento dedicato alla promozione di una comunicazione etica e inclusiva.

