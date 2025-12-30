San Vittore del Lazio riceverà fondi dalla Regione come compensazione economica per l’ospitare un impianto di termovalorizzazione. La norma approvata nella manovra di bilancio regionale riconosce il contributo ai Comuni che gestiscono impianti di smaltimento dei rifiuti, offrendo un sostegno finanziario volto a supportare le comunità coinvolte. Questa misura rappresenta un passo importante per il territorio e la gestione sostenibile dei rifiuti.

Buone notizie per San Vittore del Lazio: nella manovra di bilancio regionale è stata approvata una norma che prevede compensazioni economiche specifiche per i Comuni che, come quello del cassinate, ospitano impianti di termovalorizzazione o discariche. La modifica alla Legge Regionale n. 27 del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Frosinonetoday.it - Rifiuti, fondi in arrivo per San Vittore del Lazio. Dalla Regione compensazione per chi ospita il termovalorizzatore

