La testimonianza di S., ex fidanzata di Zouhair Atif, rivela dettagli sulla sua relazione e sui momenti precedenti alla tragedia di La Spezia. Dopo l’episodio violento che ha portato alla morte di Youssef Abanoub, S. cerca di fare chiarezza sui fatti e sui sentimenti di Atif, evidenziando un rapporto caratterizzato da ossessione e possessività. Questa dichiarazione offre un approfondimento sulla complessità emotiva dietro un tragico evento.

La Spezia, 20 gennaio 2026 – Una foto innocente ha scatenato un inferno. S., la giovane spezzina ex fidanzata di Zouhair Atif, il diciannovenne che venerdì scorso ha accoltellato a morte Youssef Abanoub, 18 anni, suo compagno di scuola all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, parla per la prima volta, vuole fare chiarezza su quanto accaduto. Per questo ha scelto di raccontare, cominciando dal primo fermo immagine dopo il delitto: "Zouhair mi ha mostrato il coltello tinto dal sangue di Aba. Avevo perso tutte le emozioni, mi chiedevo chi avessi di fronte ". La vita in carcere di Atif, l’assassino di Aba: in isolamento e sorvegliato a vista ogni 15 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La fidanzata di Atif: "Era ossessionato da me. Disse: sarai mia per sempre. Dopo le coltellate mi sono chiesta chi fosse davvero"

Aba ucciso a scuola, parla l’ex fidanzata di Atif: “Dopo le coltellate è venuto da me, lo sguardo freddo e l’arma ancora in mano”L’ex fidanzata di Atif, coinvolto nell’omicidio a scuola, descrive gli eventi successivi alla lite.

«L’ho ucciso per quelle foto», la confessione di Zouhair Atif. Le coltellate a scuola dopo la chat con la fidanzata: cosa rischia adessoZouhair Atif, 19 anni, ha confessato di aver ucciso il compagno di scuola Abanoud Youssef, 18 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La fidanzata di Atif e i messaggi ai compagni dopo la morte di Abu: Chi sa parli, chi sa mi scriva. Non starò zitta, ho fatto il possibile per evitare litigi; La fidanzata di Zouhair: Basta gossip, sono sconvolta. Ho fatto il possibile per evitare di farli litigare; Il messaggio della fidanzata di Atif: Ho fatto il possibile per evitare litigi tra loro due; La fidanzata di Zouhair Atif e l'omicidio dell'amico: Tutto per una stupida foto di terza elementare.

La fidanzata di Atif: Era ossessionato da me. Disse: sarai mia per sempre. Dopo le coltellate mi sono chiesta chi fosse davvero - La giovane racconta il suo rapporto con Youssef Abanoub: Lo conoscevo dalla terza elementare, eravamo molto amici da bimbi. Era un ragazzo molto simpatico, solare e amava la sua famiglia ... lanazione.it

Zouhair Atif, il racconto dell'ex fidanzata: «Mi ha mostrato il coltello insanguinato. Ai funerali di Abanoub Youssef non vado, lì mi odiano tutti» - Il funerale di Youssef Abanoub, il diciottenne ucciso con una coltellata dal compagno di scuola all'Einaudi-Chiodo Atif Zouhair, si terrà giovedì 22 gennaio nella Cattedrale ... leggo.it

Aba ucciso a scuola, parla l’ex fidanzata di Atif: “Dopo le coltellate è venuto da me, lo sguardo freddo e l’arma ancora in mano” x.com

In questi giorni affronterò un secondo interrogatorio, chi ha visto parli, chi sa mi scriva, ogni testimonianza è importante». È un altro messaggio nero su bianco postato su Instagram nelle ultime ore dalla fidanzata di Zouhair Atif, una ragazza minorenne, per la q facebook