Aba ucciso a scuola parla l’ex fidanzata di Atif | Dopo le coltellate è venuto da me lo sguardo freddo e l’arma ancora in mano

L’ex fidanzata di Atif, coinvolto nell’omicidio a scuola, descrive gli eventi successivi alla lite. Racconta di come Atif, dopo aver colpito Aba con un coltello, sia tornato da lei con uno sguardo freddo e ancora in possesso dell’arma. La testimonianza evidenzia le emozioni contrastanti e il senso di colpa che la pervade, sottolineando la complessità di un episodio tragico e le sue ripercussioni emotive.

"Mi sento molto pressata. A volte mi chiedo se fosse stato meglio non impicciarmi, ma il senso di colpa mi avrebbe uccisa, avrei voluto che quella stupida litigata finisse in modo pacifico". A parlare all'Adnkronos è S., la giovane spezzina ex fidanzata di Zouhair Atif, il diciannovenne che venerdì scorso ha accoltellato a morte il diciottenne Youssef Abanoub, suo compagno di scuola all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. S. vuole fare chiarezza su quanto accaduto. Per questo ha scelto di raccontare, cominciando dal primo fermo immagine dopo il delitto: "Zouhair mi ha mostrato il coltello tinto dal sangue di Aba.

«L’ho ucciso per quelle foto», la confessione di Zouhair Atif. Le coltellate a scuola dopo la chat con la fidanzata: cosa rischia adessoZouhair Atif, 19 anni, ha confessato di aver ucciso il compagno di scuola Abanoud Youssef, 18 anni.

Studente ucciso in classe a La Spezia, Zouhair Atif pentito in carcere dopo l'omicidio di Aba: "Voglio morire"Zouhair Atif, 18 anni, coinvolto nell’omicidio di Aba in una scuola di La Spezia, si trova in carcere e ha espresso pensieri di suicidio.

