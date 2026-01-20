La direttrice di Picturehouse Cinemas, Claire Binns, ha invitato i registi a creare film più brevi, sottolineando i problemi legati a opere di lunga durata. In un’intervista a The Guardian, Binns ha evidenziato come film troppo estesi possano influire negativamente sull’esperienza degli spettatori e sulle sale cinematografiche, proponendo una riflessione sulla necessità di adattare la durata delle pellicole alle esigenze del pubblico e del settore.

Claire Binns, in un'intervista a The Guardian, ha spiegato i problemi, per le catene e per gli spettatori, causati da opere con durate "eccessive". La direttrice creativa di Picturehouse Cinemas, Claire Binns, in una nuova intervista ha chiesto ai registi di realizzare film più brevi. A sostenere la sua idea sono le nuove esigenze degli spettatori e dei responsabili delle catene cinematografiche, che spesso fanno i conti con una programmazione che deve fare i conti con l'impossibilità di offrire numerose proiezioni durante una giornata. La richiesta della direttrice di Picturehouse Cinemas Binns, rispondendo alle domande di The Guardian, ha condiviso la sua opinione sostenendo che i registi dovrebbero essere certi del fatto che i film siano un'esperienza confortevole per gli spettatori, in modo da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La direttrice di Picturehouse Cinemas lancia un appello ai registi: "Fate film più brevi"

Oltre al film e alla serie cult, molti registi si sono misurati con il fenomeno camorra. Ecco titoli, trame e cast dei film più belliNumerosi registi italiani hanno affrontato il tema della camorra, offrendo ritratti realistici e approfonditi delle sue dinamiche.

Leggi anche: Appello di Confcommercio ai 15 Comuni cesenati: "Fate bilanci che non penalizzino le imprese"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Rendete i movie più brevi se volete che vengano proiettati nei cinema, cube il regista di Picturehouse.

La direttrice di Picturehouse Cinemas lancia un appello ai registi: Fate film più breviClaire Binns, in un'intervista a The Guardian, ha spiegato i problemi, per le catene e per gli spettatori, causati da opere con durate eccessive. movieplayer.it

Durata dei film fuori controllo: la direttrice di Picturehouse avverte i registiNel cinema contemporaneo la durata dei film sta diventando un problema sempre più concreto, non solo per gli spettatori ma anche per le sale. A dirlo apertamente è Clare Binns, direttrice creativa del ... msn.com