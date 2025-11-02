Appello di Confcommercio ai 15 Comuni cesenati | Fate bilanci che non penalizzino le imprese
Un bilancio che innesci la leva per lo sviluppo nei quindici Comuni cesenati. È l’appello lanciato dai presidenti dei 15 comuni di Confcommercio del Cesenate, guidati da Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio cesenate, in vista della definizione dei bilanci di previsione 2026. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La FIMAA Confcommercio Crotone lancia un appello per la rigenerazione del centro cittadino, da tempo in sofferenza economica e sociale. Il centro storico, simbolo di identità e vitalità urbana, sta vivendo una fase di decadenza che si riflette su commercio, val - facebook.com Vai su Facebook
L’accusa: intascò i soldi dei Comuni Montani. In appello chiesti 15 giorni di sconto per Giurlani - La procura generale ha chiesto una parziale riforma della condanna per l’ex sindaco di Pescia Oreste Giurlani. Riporta lanazione.it
Crisi: Confcommercio, 15 anni per pil pro capite 2007 - Agli attuali tassi di crescita di pil, consumi e reddito disponibile, solo tra 15 anni, nel 2027, si tornerà al pil pro capite del 2007. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it