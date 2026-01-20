La conferma Fagioli che crescita Regia e interdizione Il feeling con il mister

Nicolò Fagioli si conferma come protagonista della rinascita della Fiorentina. La sua crescita, sostenuta dalla regia e dalla fiducia del mister, evidenzia il suo talento e la sua classe. Con un ruolo centrale nel progetto viola, Fagioli dimostra di aver acquisito maturità e determinazione, diventando un elemento chiave per il futuro della squadra e confermando le aspettative riposte in lui.

Lì al centro della rinascita c'è il talento e la classe di Nicolò Fagioli. Cresciuto in maniera esponenziale da quando Vanoli gli ha consegnato senza discussioni le chiavi della sua Fiorentina. Il ballottaggio con Nicolussi Caviglia è andato in soffitta subito, Nicolò ha raccolto la sfida e si è caricato sulle spalle la Fiorentina con una prestazione di sostanza dietro l'altra. Che sapesse giocare a calcio nessuno lo metteva in discussione, che si trovasse nel posto giusto al momento giusto era un altro paio di maniche. Perché Fagioli sembrava spento. Sguardo assente, quasi triste. Come se non toccasse nemmeno a lui.

#Fiorentina avanti con l’Udinese: Fagioli finta il tiro da punizione e la passa a Mandragora che trova il gol e si conferma il capocannoniera della Fiorentina in questo inizio di stagione A condizionare l’inizio di partita c’è l’espulsione di Okoye al 7’, che arriv x.com

#Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. - facebook.com facebook

