Cresciuto come figura di rilievo, Crescita Fagioli si sta affermando come uno dei protagonisti della Fiorentina. La sua recente crescita e l’impegno dimostrato lo rendono un elemento chiave per la squadra. In un contesto di cambiamenti e aspettative, il suo contributo si sta rivelando determinante, confermando il suo ruolo di giovane talento in continua evoluzione nel calcio italiano.

E’ l’uomo del momento. Forse anche il faro della Fiorentina. E ipotizzarlo poche settimane fa era oggettivamente complicato. Ma Nicolò Fagioli oggi è un giocatore diverso. Ritrovato. "Portare a casa una vittoria, dopo aver sofferto nel primo tempo in cui la Lazio ha fatto una grande partita, sarebbe stato importante. Soprattutto per la classifica e per la fiducia. Ovviamente rimane la bella reazione della squadra". Fagioli riavvolge il nastro. "Nel primo tempo non eravamo messi benissimo. Loro trovano delle linee di passaggio dentro, facevano uno-due e ci saltavano facilmente. Il mister ci ha detto di stare tranquilli, ha messo a posto due cose tattiche e ci ha detto di avere più fiducia con la palla". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Crescita Fagioli: "Bella reazione. Tutti danno il 100%»

Leggi anche: Serie d. Marino: "Bella reazione e buona prestazione nonostante il terreno di gioco»

Leggi anche: Bra Juventus Next Gen 1-1: Puczka evita il KO, bella reazione nella ripresa e quinto risultato utile a chiudere il 2025

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'ULTIMO FILM CHE ha seguito la crescita di un personaggio, con la stessa umanità di BOYHOOD, è STRANGER THINGS, il film. (La questione è leggermente diversa, il film non è proprio un film ma un finale di serie. Eppure è stato pensato come film, e pa - facebook.com facebook