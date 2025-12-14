Mister Maurizi punterà sull’undici che ha vinto a San Mauro Pascoli con la conferma di Zini al posto di Pecci Mai guardato il distacco dai primi posti E’ una partita importante ma non decisiva

Mister Maurizi conferma l’undici vittorioso a San Mauro Pascoli, con Zini al posto di Pecci. La partita rappresenta un’occasione importante per avvicinarsi alla vetta della classifica, anche se il tecnico sottolinea che non si tratta di un match decisivo. La sfida assume quindi un valore strategico nel percorso della stagione.

In palio non ci sono soltanto tre punti, ma a anche e soprattutto la possibilità di accorciare sulla vetta della classifica (Ostiamare e Teramo permettendo). Agenore Maurizi ne è consapevole e, nonostante da inizio stagione abbia dimostrato come le frasi fatte non gli piacciano, non riesce a dare una lettura diversa alla partita: "A me di solito non piacciono i luoghi comuni, ma quella di oggi non sarà una partita come le altre. Mai come questa volta saremo obbligati a vincere, ma sono fiducioso sullo stato di forma della squadra, che sta lavorando con caparbietà, serenità e consapevolezza". La mini crisi, insomma, è già stata messa in soffitta e la vittoria con la Sammaurese ha restituito convinzione e consapevolezza nei propri mezzi: "La fiducia mi viene trasmessa dai ragazzi che alleno, ho ritrovato la squadra che avevo visto prima delle tre partite senza vittoria". Sport.quotidiano.net

Mister Maurizi e la sfida del Roma City con l'Avezzano "Dobbiamo fare una grande gara" - Il Roma City è pronto per affrontare un nuovo weekend di campionato, i ragazzi di Maurizi vogliono dar seguito a questo buon periodo portato avanti con la vittoria dell’ultimo turno con la Tivoli: “La ... romatoday.it

Mister Maurizi e i principi del Roma City "alla De Zerbi": "Io sogno sempre di vincere e giocare bene" - Nell’ultimo turno il Roma City si è guadagnato i tre punti nella sfida contro il Fano, questo il commento del mister sull’incontro: “Noi abbiamo una filosofia di gioco basata su principi. romatoday.it

Campodarsego Calcio 1974. . ?Le parole di mister Maurizio Bedin al termine del match ? - facebook.com facebook