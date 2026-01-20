La carica di Zamorano | Inter avanti senza paura E Pio ha un futuro luminoso

L’ex attaccante cileno Javier Zamorano analizza la situazione attuale di Inter e Arsenal. Zamorano invita l’Inter a proseguire con fiducia, sottolineando un futuro promettente per Pio. Inoltre, commenta le caratteristiche delle due squadre, evidenziando come l’Arsenal abbia un’anima più spagnola che inglese e lodando la passione di Lautaro, che in questo momento sembra essere in grande forma.

Ivan Zamorano e il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti sono orgogliosamente due compadres: il cileno ha battezzato la figlia dell’argentino, Sol, così gli ex compagni sudamericani sono diventati di fatto famiglia. In più, non c’è giorno in cui il 59ennne ex attaccante nerazzurro non scriva divertito a quei buontemponi della chat “Inter Campione 1997-98”, dove sguazzano tutti i reduci della Uefa vinta con Simoni, da Ronaldo allo zio Bergomi. Zamorano ha tanti argomenti, a partire dal vino Negroamaro che produce in Puglia, ma poi si torna sempre a parlare di quei colori. Sono sulla pelle di Ivan, tatuati per la vita, ancora di più da quando l’Inter ha scalato la vetta in Italia ed è tornata a bussare a quella d’Europa: “Contro l’Arsenal non ci si deve snaturare, anche quando gli inglesi attaccano: credere nel sistema Chivu, questo è il segreto”, dice il cileno, ormai di stanza a Madrid ma tornato per qualche giorno in patria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter, tutta la grinta di Ivan ZamoranoOggi festeggiamo i cinquantanove anni di Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter.