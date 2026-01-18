Inter tutta la grinta di Ivan Zamorano

Oggi festeggiamo i cinquantanove anni di Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter. Con la sua determinazione, le reti e il sacrificio, Zamorano ha lasciato un’impronta significativa nella storia nerazzurra. La sua carriera testimonia l’impegno e la passione che hanno contribuito al successo del club, rendendolo un protagonista indimenticabile per i tifosi e gli appassionati di calcio.

Grinta, reti e sacrificio al servizio della causa nerazzurra: spegne oggi cinquantanove candeline l'ex attaccante che dell' Inter Ivan Zamorano. La carriera di Bam Bam Nato a Santiago del Cile il 18 gennaio 1967 Bam Bam – questo il soprannome insieme a Ivan il Terribile – cresce calcisticamente nel Cobresal, dove conosce anche il calcio dei

