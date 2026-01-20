Ivan Zamorano analizza l’attuale situazione dell’Inter, evidenziando il successo contro il Psg e il talento di Pio Esposito, considerato un futuro promettente. L’ex attaccante nerazzurro commenta con attenzione gli sviluppi recenti e la crescita del settore offensivo, offrendo una prospettiva esperta sulla squadra, nel contesto del match di Champions League contro l’Arsenal.

Mercato Roma: due rinforzi per Gasperini dalla Premier League. Massara accelera, ecco chi può arrivare nella Capitale Calciomercato Juventus: mossa per Mateta. Aumentata l’offerta per l’attaccante, le cifre e la formula proposte al Crystal Palace. Ultimissime Calciomercato Cagliari, tutto pronto per il ritorno di Dossena. Rallenta invece quello scambio, le ultimissime Inter, Zamorano allo scoperto: «Basta pensare al 5-0 con il Psg! Pio Esposito? Futuro luminoso, da tantissimo tempo non si parlava di un centravanti così.» Lanzafame racconta la sua storia: «Fui accusato di una combine di due partite, in un attimo mi ritrovai senza contratto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, Zamorano allo scoperto: «Basta pensare al 5-0 con il Psg! Pio Esposito? Futuro luminoso, da tantissimo tempo non si parlava di un centravanti così…»

Leggi anche: Esposito Inter. l’Équipe esalta il centravanti alla vigilia della sfida con la Norvegia! Occhi dalla Francia su Pio

Leggi anche: Ndour a DAZN: «Con Pio Esposito siamo cresciuti insieme, ecco cosa penso sul centravanti dell’Inter»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Zamorano: "Lautaro respira gol, lo vedo solo all'Inter. Esposito? Ha un futuro luminoso" - Ivan Zamorano è uno degli attaccanti più iconici che hanno vestito la maglia dell'Inter, se non altro per quell'1+8 sulla schiena. tuttomercatoweb.com