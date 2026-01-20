Kamchatka inghiottita dalla neve

Le recenti nevicate abbondanti hanno interessato la regione della Kamchatka, ricoprendo il territorio con diversi metri di neve. Questo evento atmosferico ha portato a un rapido accumulo di neve, anche ai piani più elevati degli edifici, creando un paesaggio innevato esteso e suggestivo. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per valutare eventuali impatti sulle comunità locali e sulle infrastrutture della zona.

La penisola della Kamchatka, nell'estremo oriente della Russia, è alle prese con una delle peggiori ondate di maltempo invernale degli ultimi decenni. Da lunedì 12 gennaio una serie di potenti cicloni dal Mare di Okhotsk ha provocato nevicate eccezionali, con accumuli che in alcune zone hanno raggiunto diversi metri di altezza, arrivando fino ai piani alti degli edifici. Petropavlovsk-Kamchatsky paralizzata: strade e quartieri isolati. Nella capitale regionale Petropavlovsk-Kamchatsky la situazione è critica: strade trasformate in canyon di neve, trasporti pubblici sospesi, scuole chiuse, quartieri completamente isolati.

