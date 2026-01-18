bufera di neve sulla kamchatka in russia apocalisse bianca storica paralizza la penisola

Una pesante nevicata ha colpito la penisola di Kamchatka, in Russia orientale, causando un accumulo senza precedenti. La quantità di neve, superiore ai metri in alcune zone, ha paralizzato le attività locali e coperto le abitazioni. Questa condizione estrema, definita come un’“apocalisse bianca”, evidenzia le sfide climatiche affrontate nella regione.

Una vera e propria apocalisse bianca ha colpito l’estremo Oriente della Russia. Nevicate eccezionali e un’ondata di maltempo storica, infatti, si è abbattuta da diversi giorni sulla Kamchatka, penisola protesa nel mare di Bering. In alcune zone gli accumuli di neve hanno raggiunto livelli impressionanti, arrivando persino ai tetti e ai piani alti degli edifici. Evento meteorologico estremo in Russia, nella penisola di Kamchatka, finita in una vera e propria apocalisse bianca. A causare una vera e propria emergenza neve è stato un ciclone proveniente dall’Oceano Pacifico. Si è così generate una perturbazione ciclonica stazionaria che ha continuato a rigenerarsi sulla penisola, causando accumuli nevosi impressionanti persino per quella che è considerata una delle zone più nevose della terra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Russia, Kamchatka sepolta sotto la neve: arriva fino ai tetti

Le recenti tempeste di neve hanno interessato la regione della Kamchatka, in Russia, causando accumuli significativi che raggiungono anche i tetti delle abitazioni. I residenti hanno condiviso sui social media immagini che documentano le sfide quotidiane legate a queste abbondanti nevicate, evidenziando la forte influenza delle condizioni meteorologiche sulla vita nella zona.

Russia, nevicate record sulla Kamchatka

Martedì, la penisola della Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia, è stata interessata da un intenso ciclone. Le condizioni meteorologiche hanno provocato forti venti e nevicate eccezionali, segnando record storici per la regione. Questo evento atmosferico sottolinea le variazioni climatiche che interessano l’area, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.

