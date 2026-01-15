Russia Kamchatka sepolta sotto la neve | arriva fino ai tetti
Le recenti tempeste di neve hanno interessato la regione della Kamchatka, in Russia, causando accumuli significativi che raggiungono anche i tetti delle abitazioni. I residenti hanno condiviso sui social media immagini che documentano le sfide quotidiane legate a queste abbondanti nevicate, evidenziando la forte influenza delle condizioni meteorologiche sulla vita nella zona.
I residenti della Kamchatka, in Russia, hanno pubblicato sui social media alcuni video spettacolari che mostrano come stanno cercando di affrontare le conseguenze di alcune forti tempeste di neve che si sono susseguite sulla regione una dopo l’altra. Gli abitanti locali hanno definito la situazione nella penisola come un’“apocalisse di neve”, e la maggior parte dei piani terra degli edifici residenziali e delle case private è stata completamente sepolta. Gli ingressi sono stati bloccati dalla neve e molte persone hanno dovuto uscire dagli edifici passando dalle finestre. L’altezza dei cumuli di neve ha raggiunto i tre metri e in alcuni casi anche di più. 🔗 Leggi su Lapresse.it
