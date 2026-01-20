Juventus sguardo a giugno | Kessié e Tonali tornano nei radar

La Juventus si prepara alla finestra estiva di mercato, con particolare attenzione al reparto centrocampo. Dopo aver valutato le opzioni a disposizione, il club monitora con interesse i profili di Kessié e Tonali, puntando a rafforzare la rosa per la prossima stagione. La strategia mira a consolidare la squadra e migliorare la qualità del reparto, in vista di obiettivi futuri.

La Juventus guarda già oltre gennaio. Il lavoro è proiettato sull’estate e il centrocampo è uno dei reparti destinati a cambiare volto. In cima ai pensieri bianconeri torna un nome pesante: Franck Kessié. L’idea è chiara: alzare personalità ed esperienza in mezzo al campo a partire da giugno. L’ex Milan, oggi in Arabia Saudita, viene considerato un profilo ideale per leadership e impatto immediato. Non è l’unico dossier aperto: nella lista figura anche Sandro Tonali. Per ora si tratta di valutazioni strategiche. La Juventus osserva, misura tempi e condizioni e attende di capire se ci saranno i margini per un assalto definitivo in estate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

