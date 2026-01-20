Juventus nuova offerta per Mateta
La Juventus ha aumentato la propria proposta per Jean Philippe Mateta, dopo il rifiuto iniziale del Crystal Palace. Secondo fonti come Nico Schira e Pedullà, la società bianconera cerca di consolidare il proprio attacco con un’operazione che potrebbe definire il futuro del giocatore. La trattativa prosegue con attenzione, nel rispetto delle tempistiche e delle strategie di mercato.
Come riferiscono Nico Schira e Pedullà, la Juventus alza l’offerta per arrivare a Jean Philippe Mateta dopo il primo rifiuto del Crystal Palace. La nuova offerta Schira fornisce dettagli sulle cifre offerte per il giocatore: “La Juventus ha aumentato la sua offerta per Crystal Palace per cercare di firmare Jean-Philippe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus, Pedullà “Juve pronta a nuova offerta per Mateta”La Juventus si prepara a rilanciare l’assalto per Mateta, secondo quanto riferiscono Michele De Blasis e Alfredo Pedullà.
Juventus, rilancio per Mateta: pronta nuova offerta al Crystal PalaceLa Juventus ha ripreso i contatti con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese.
Juventus: Mateta si avvicina, ballano solo 2 miilioni. Napoli: è caccia a Daniel Maldini mentre Lang va al Galatasaray - Tuttosport dedica ampio spazio alla trattativa in corso tra Juventus e Crystal Palace per Jean- eurosport.it
Mateta Juve, ecco l’ultima offerta: obbligo di riscatto quasi garantito, ballano 2 milioni di euro. Le ultime sul futuro dell’attaccante - Mateta Juve, ecco l’ultima offerta: obbligo di riscatto quasi garantito, ballano 2 milioni di euro. juventusnews24.com
Preview Cagliari vs Juventus: Laga yang Terlihat Mudah, Plus Isyarat Mateta
