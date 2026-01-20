Juventus nuova offerta per Mateta

La Juventus ha aumentato la propria proposta per Jean Philippe Mateta, dopo il rifiuto iniziale del Crystal Palace. Secondo fonti come Nico Schira e Pedullà, la società bianconera cerca di consolidare il proprio attacco con un’operazione che potrebbe definire il futuro del giocatore. La trattativa prosegue con attenzione, nel rispetto delle tempistiche e delle strategie di mercato.

Come riferiscono Nico Schira e Pedullà, la Juventus alza l'offerta per arrivare a Jean Philippe Mateta dopo il primo rifiuto del Crystal Palace. Schira fornisce dettagli sulle cifre offerte per il giocatore: "La Juventus ha aumentato la sua offerta per Crystal Palace per cercare di firmare Jean-Philippe Mateta." La Juventus si prepara a rilanciare l'assalto per Mateta, secondo quanto riferiscono Michele De Blasis e Alfredo Pedullà. La Juventus ha ripreso i contatti con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese.

Mateta Juve, ecco l'ultima offerta: obbligo di riscatto quasi garantito, ballano 2 milioni di euro.

