Juventus Pedullà Juve pronta a nuova offerta per Mateta

La Juventus si prepara a rilanciare l’assalto per Mateta, secondo quanto riferiscono Michele De Blasis e Alfredo Pedullà. I giornalisti sportivi hanno aggiornato sulla trattativa in corso, sottolineando la volontà del club di presentare una nuova offerta al giocatore. La situazione rimane in evoluzione, con la società bianconera determinata a consolidare il proprio reparto offensivo.

Michele De Blasis e Alfredo Pedullà hanno fatto il punto sulla trattativa per Mateta. I due giornalisti sportivi sono dell’idea che la Juve tenterà un nuovo assalto per il francese. Il primo assalto di Mateta Il Crystal Palace ha rifiutato la prima offerta della Juventus per Jean Philippe Mateta, come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Ultimissime Juve LIVE: pronta l’offerta per Mateta. Novità in vista lato Daniel Maldini
Le ultime notizie sulla Juventus: in evidenza l'offerta per Mateta e le novità riguardanti Daniel Maldini. La nostra aggiornamento in tempo reale fornisce tutte le informazioni più recenti sul club, con approfondimenti e dettagli sulle trattative e le strategie della squadra. Restate con noi per avere un quadro completo delle novità che coinvolgono i bianconeri nelle ultime ore.

Calciomercato Juve LIVE: Chiesa superato da Maldini, pronta l’offerta per Mateta. Novità in difesa
Restano aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato della Juventus. Oggi si segnalano novità su Chiesa, che potrebbe essere superato da Maldini, e l’imminente offerta per Mateta. In attesa di ulteriori sviluppi, si monitorano anche le mosse in difesa. Seguite con noi tutte le trattative e le indiscrezioni per rimanere informati su quanto accade in casa bianconera.

