Juventus Ferrero sarà ascoltato dalla Commissione Parlamentare Antimafia insieme al presidente del Milan Scaroni Il motivo

Il 19 gennaio, Ferrero sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia insieme al presidente del Milan, Scaroni. L’audizione fa parte di un’indagine più ampia sulle infiltrazioni criminali nello sport e mira a chiarire eventuali collegamenti e responsabilità. La convocazione rappresenta un passo importante nel percorso di trasparenza e tutela del calcio italiano.

Juventus, Ferrero atteso lunedì 19 gennaio davanti alla Commissione parlamentare per l'indagine sulle infiltrazioni nello sport. L'agenda della Juventus per la prossima settimana si arricchisce di un appuntamento istituzionale di primaria importanza che esula dalle dinamiche del rettangolo verde per toccare le sfere della governance e della legalità. I riflettori si sposteranno infatti nella Capitale, dove lunedì 19 gennaio è previsto un passaggio cruciale per i vertici del calcio italiano. Il presidente bianconero Gianluca Ferrero sarà protagonista di un'audizione ufficiale davanti al Comitato che si occupa di indagare sulle "Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive", un organo interno alla Commissione parlamentare d'inchiesta Antimafia. Lunedì il Comitato "Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive" della Commissione parlamentare d'inchiesta Antimafia ascolterà i presidenti di Juventus e Milan, Ferrero e Scaroni.

