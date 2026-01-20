La Juventus continua a monitorare il mercato degli esterni, con particolare attenzione a Óscar Mingueza. Dopo averlo sondato nelle scorse settimane, il nome dell’esterno spagnolo resta tra quelli considerati per rafforzare la rosa. La società valuta le opzioni disponibili e prepara eventuali mosse future, mantenendo alta l’attenzione su questa possibile operazione.

La Juventus prepara un nuovo movimento sulle corsie. L’obiettivo è rinforzare gli esterni e il nome che resta caldo è quello di Óscar Mingueza, già sondato nei giorni scorsi e mai uscito dai radar bianconeri. Il profilo dell’esterno del Celta Vigo continua a convincere, anche perché il contratto è in scadenza tra sei mesi. La Juventus ha già trovato una base d’intesa con il giocatore, che spinge per trasferirsi subito a Torino, ma la trattativa con il club spagnolo resta aperta. Il primo tentativo, attorno ai 3 milioni di euro, non è bastato. A frenare l’operazione è la clausola che garantisce al Barcellona il 50% sulla futura rivendita, motivo per cui il Celta preferirebbe incassare ora una cifra più alta piuttosto che perdere il giocatore a zero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, Mingueza resta nel mirino: pronto un nuovo assalto

