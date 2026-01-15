Juventus Mingueza resta nel mirino | accordo col giocatore muro del Celta

La Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione di Mingueza, mantenendo un approccio discreto e mirato. L’obiettivo è rafforzare le fasce con un giocatore versatile e già disponibile, evitando operazioni troppo onerose o dispersione di risorse. Attualmente, l’accordo con il calciatore è in fase di definizione, mentre il Celta mantiene una posizione ferma. La strategia della società rimane quella di intervenire con prudenza e razionalità.

La Juventus lavora sottotraccia, ma con una linea ormai chiara: rafforzare le corsie con un profilo duttile e già pronto, senza farsi trascinare in aste né operazioni fuori scala. In questo scenario prende sempre più corpo la pista che porta a Óscar Mingueza, nome che a Torino viene considerato una soluzione strategica più che un semplice colpo d’occasione. Il tempo, in questa storia, è un fattore decisivo. Perché se gennaio resta una finestra complicata, l’estate è già cerchiata in rosso negli uffici della Continassa. I contatti avviati nelle ultime settimane hanno prodotto un risultato concreto: il giocatore ha aperto con convinzione alla destinazione bianconera, mostrando disponibilità anche ad attendere la naturale scadenza dei tempi di mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Mingueza resta nel mirino: accordo col giocatore, muro del Celta Leggi anche: Juventus, João Mário verso l’addio: Mingueza nel mirino e il rimpianto Costa Leggi anche: Juventus, idea Mingueza per la fascia: è in uscita dal Celta Vigo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Juve sui parametro zero: nel mirino Mingueza per la difesa; Calciomercato Juve, così Mingueza potrebbe arrivare subito: il piano bianconero; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Mingueza: la svolta difensiva della Juventus. Calciomercato Juventus, Mateta-Mingueza: scatto bianconero. Occhi sul giocatore della Roma... - Le trattative - Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace entra nel mirino della Juventus (dopo che nei mesi scorsi anche il Milan si era fatto avanto con l'entourage del giocatore). affaritaliani.it

