Juventus-Mateta sprint finale | risposta attesa il Palace chiede l’obbligo

La Juventus accelera sul mercato per evitare trascinamenti e condizioni capestro. A Torino la trattativa per Jean-Philippe Mateta entra nella fase decisiva: dopo l’ultimo contatto tra i club, una risposta è attesa a stretttissimo giro, con l’obiettivo di chiudere prima che il dossier diventi un nuovo caso estivo. La priorità bianconera è chiara: definire ora, senza appendici e senza clausole che rimandino il giudizio a fine stagione. Una trattativa da chiudere subito. La linea della Juventus è stata tracciata dopo i precedenti recenti, quando lunghe negoziazioni hanno finito per spostare il mirino su altri profili. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

