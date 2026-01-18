Mateta Juventus | la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri Cosa è successo

Il Crystal Palace ha risposto alla prima proposta della Juventus per Jean-Philippe Mateta. Dopo l’offerta ufficiale presentata da Comolli, il club inglese ha comunicato la propria posizione, avviando così una fase di trattative. Questa vicenda evidenzia l’interesse dei bianconeri per l’attaccante francese e apre un nuovo capitolo nel mercato di gennaio. Restano da monitorare gli sviluppi futuri e le eventuali contromosse delle parti coinvolte.

Mateta Juventus, Comolli ha presentato la prima offerta ufficiale per il giocatore. No categorico del Crystal Palace. Ecco il motivo. Il mercato di riparazione della "Vecchia Signora" si accende attorno al nome di un nuovo centravanti, ma la strada per arrivare alla fumata bianca appare più in salita del previsto. La dirigenza bianconera ha individuato nel bomber francese il profilo ideale per dare fisicità e peso all'attacco, ma l'asse tra Torino e Londra ha fatto registrare una brusca frenata nelle ultime ore. Nonostante il forte interesse manifestato da Comolli e la volontà del calciatore di misurarsi con il palcoscenico della Serie A, il club inglese ha alzato il muro.

Mateta Juventus, pronta l’offerta: la strategia dei bianconeri per il colpo dal Crystal Palace

La Juventus si prepara a rafforzare il reparto offensivo con l'acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. La società sta valutando le modalità di un trasferimento che possa rispondere alle esigenze tecniche della squadra, in vista delle prossime partite. La strategia dei bianconeri si concentra su un intervento mirato, con l’obiettivo di integrare rapidamente il nuovo giocatore nel progetto sportivo.

Mateta Juventus, pronta l’offerta per il Crystal Palace: cifre, formula e dettagli della proposta studiata dai bianconeri

La Juventus ha formulato un'offerta al Crystal Palace per l'acquisto di Mateta. La proposta prevede un prestito oneroso con obbligo di acquisto condizionato alla qualificazione europea dei bianconeri. Di seguito, i dettagli delle cifre e della formula proposta, che riflettono l’interesse della società nel rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

SOS ATTACCANTE IN CASA JUVENTUS I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo bomber per rinforzare il reparto offensivo. I nomi sul taccuino - al momento - sono quelli di Mateta, En-Nesyri e Zirkzee Chi preferisci tra questi #Juventus #SpazioJ - facebook.com facebook

Philppe #Mateta si avvicina alla #Juventus in prestito con obbligo di riscatto. Sono già stati concordati i termini personali, un contratto di 4 anni con l'attaccante, che sta spingendo per unirsi alla #Juve! [ @NicoSchira] x.com