Juve Mateta resta il primo obiettivo | il Palace chiede 35 milioni

La Juventus mantiene alta l’attenzione su Jean-Philippe Mateta, considerato il principale rinforzo per l’attacco. Il Crystal Palace chiede circa 35 milioni di euro per il trasferimento, mentre i bianconeri valutano le prossime mosse. La trattativa si intensifica, con l’obiettivo di chiudere l’accordo nel più breve tempo possibile, per rafforzare la rosa in vista della stagione.

Accelerata decisa sul fronte offensivo. Juventus continua a puntare con forza su Jean-Philippe Mateta, individuato come obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco già in questa sessione. La trattativa è entrata nel vivo, ma resta un nodo economico rilevante. Il Crystal Palace ha respinto la prima proposta bianconera e ha fissato il prezzo: servono 35 milioni di euro per liberare l’attaccante francese. Dietro le quinte, però, qualcosa si muove. Mateta ha già trovato un’intesa con la Juventus per un contratto quadriennale e sta spingendo in prima persona per trasferirsi a Torino. La volontà del giocatore è chiara e rappresenta un fattore chiave nella trattativa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Mateta Juve, il Crystal Palace fissa il prezzo del cartellino. L’attaccante ha voglia di Serie A: situazione complicata. Le ultime

Obiettivo del Man United per l’attaccante del Palace Jean-Philippe Mateta

Il Manchester United sta valutando possibili aggiornamenti alla propria rosa offensiva e, secondo fonti di Football Insider, ha individuato Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace come una delle opzioni. L’obiettivo è rafforzare l’attacco con un profilo che possa contribuire al rendimento complessivo della squadra. La situazione rimane in fase di analisi, senza conferme ufficiali sull’interesse concreto o eventuali trattative in corso.

