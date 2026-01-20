Juventus-Mateta accordo col giocatore | resta il nodo col Palace

La Juventus ha raggiunto un accordo economico con Jean-Philippe Mateta, che potrebbe presto approdare in Serie A. Tuttavia, resta ancora da definire il trasferimento con il Crystal Palace, che rappresenta l’ultimo ostacolo prima della formalizzazione dell’operazione. La trattativa si inserisce nel quadro delle strategie di mercato della squadra, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco nella prossima stagione.

Jean-Philippe Mateta ha già un’intesa economica con il club bianconero per sbarcare in Serie A in questa sessione di mercato. È questo il motivo per cui i contatti con il Crystal Palace proseguono senza sosta. Il nodo resta la valutazione del cartellino. Da una parte, gli inglesi chiedono tra 35 e 40 milioni di euro; dall’altra, la Juventus non intende spingersi oltre i 30 milioni, puntando su un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Le parti lavorano per colmare la distanza e trovare una formula condivisa. La trattativa è aperta e in corso: la Juve ha il sì del giocatore, ora serve l’incastro finale con Londra.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Mateta Juventus, i prossimi giorni possono essere già quelli decisivi! Accordo vicino col giocatore, col Palace si può chiudere a questa cifraLe prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il trasferimento di Mateta alla Juventus.

Juventus, Mingueza resta nel mirino: accordo col giocatore, muro del CeltaLa Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione di Mingueza, mantenendo un approccio discreto e mirato.

