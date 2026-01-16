Mateta Juventus i prossimi giorni possono essere già quelli decisivi! Accordo vicino col giocatore col Palace si può chiudere a questa cifra

Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il trasferimento di Mateta alla Juventus. Dopo settimane di trattative, si avvicina un accordo con l’attaccante, il cui rinnovo con il Palace sembra ormai lontano. La trattativa si sta concentrando su una cifra specifica, che potrebbe facilitare la chiusura dell’affare nei prossimi giorni. Restano aggiornamenti importanti in vista di questa possibile operazione di mercato.

Mateta Juventus, radar accesi da fine dicembre: l’attaccante non rinnova col Palace. Servono 30 milioni, giorni decisivi per l’affare. La Juventus ha rotto gli indugi e ha individuato con certezza il profilo giusto per ridisegnare l’attacco del futuro, preparandosi a gestire la delicata successione nel reparto avanzato. Secondo l’analisi approfondita riportata oggi da Tuttosport, i radar dei bianconeri si sono accesi concretamente su Jean-Philippe Mateta già da fine dicembre. L’attaccante del Crystal Palace, punta fisica ormai consacrata in Premier League, è stato scelto come post Vlahovic dalla dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

