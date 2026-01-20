Spalletti | Non ho fatto niente per meritarmi il rinnovo alla Juventus nel calcio le idee cambiano in fretta

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato la sua posizione alla vigilia della sfida contro il Benfica. In un'intervista, ha sottolineato di non aver fatto nulla in particolare per meritarsi il rinnovo del contratto, evidenziando come nel calcio le idee e le situazioni possano cambiare rapidamente. Le sue parole offrono uno sguardo sulla sua visione e sulla situazione attuale della squadra in un momento importante della stagione.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Juventus-Benfica. Ecco le sue parole: « Quando si gioca contro club come contro il Benfica, si affronta un pezzo di storia del calcio, un’identità. Le squadre portoghesi hanno la caratteristica di risucchiarti nel loro ritmo e se non sei preparato ci finisci dentro e se non te ne accorgi è già tardi. Noi abbiamo tutte le possibilità per prevenire a tutto quello che ci aspettiamo e spero che i calciatori siano pronti ad esprimersi con le loro qualità ». Le parole di Spalletti. Su Mourinho: «Con lui c’è stato un primo periodo dove ci siamo detti qualcosa, più lui a me, in questo contesto vince sempre lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

