Juventus | cosa cambia con Luciano Spalletti

Rivoluzione tattica Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor il 27 ottobre 2025, introdurrà il suo 4-3-3 per ridare fluidità e aggressività alla squadra. L’ex ct azzurro, con contratto fino a giugno e rinnovo automatico per la qualificazione in Champions, abbandonerà il 3-4-2-1 di Brambilla e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

