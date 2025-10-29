Juventus | cosa cambia con Luciano Spalletti
Rivoluzione tattica Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor il 27 ottobre 2025, introdurrà il suo 4-3-3 per ridare fluidità e aggressività alla squadra. L’ex ct azzurro, con contratto fino a giugno e rinnovo automatico per la qualificazione in Champions, abbandonerà il 3-4-2-1 di Brambilla e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
"Se si parla di Juventus il mio sentimento va a Tudor, conosco bene cosa si prova in questi momenti essendoci passato diverse volte" Vai su Facebook
Cosa rischia la Juventus dopo l'indagine della UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario - X Vai su X
Spalletti nuovo allenatore della Juventus? Ecco cosa potrebbe cambiare al fantacalcio - Franco Capalbo La Juventus sta sondando con convinzione Luciano Spalletti come suo nuovo al ... Scrive msn.com
Mercato Juventus, subito un super-scambio per accontentare Luciano Spalletti - Con l'arrivo del tecnico toscano potrebbero aprirsi scenari completamente nuovi per la rosa bianconera, uno in particolare. Secondo sportal.it
Hjulmand Juve, ritorno di fiamma per il centrocampista dello Sporting! I bianconeri lo osserveranno da vicino: Spalletti lo gradisce e in vista di gennaio… Ultime - Hjulmand Juve, ritorno di fiamma per il centrocampista dello Sporting: le ultime novità sull’ex Lecce La Juventus cambia allenatore, ma non le sue lacune. Da juventusnews24.com