Juventus-Benfica e la semifinale di Europa League 2013 14 | quando un sogno può diventare incubo

La semifinale di Europa League 201314 tra Juventus e Benfica rappresenta un momento cruciale per i tifosi bianconeri. Un incontro che, tra speranze e delusioni, ha evidenziato come una singola partita possa cambiare il corso di una stagione. In questa analisi, si ripercorrono gli eventi di quella sfida, evidenziando le emozioni e le conseguenze di un match che rimane impresso nella memoria della Juventus.

Ci sono partite che possono consegnarti alla storia oppure farti scendere all’inferno. Juventus-Benfica, per i bianconeri, è sempre stata così. I bianconeri sono chiamati a sfatare un tabù che perseguita i bianconeri sin dal primo scontro. La Vecchia Signora ha vinto soltanto una volta contro la squadra portoghese, nell’ormai lontano 1993. Domani i bianconeri sono chiamati all’impresa, anche per vendicare le recenti delusioni contro i lusitani. La sconfitta peggiore risale alla stagione 201314. In panchina, per i bianconeri, c’era l’ormai nemico Antonio Conte, ora saldo sulla panchina del Napoli, acerrima rivale della Juventus.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Buffon sulla Juventus: «Quando finisce un ciclo, c'è un tempo fisiologico in cui tu arranchi…Spalletti può diventare un punto fermo, mi sarebbe piaciuto vederlo dall'inizio»

Juventus vs Benfica | Women's Champions League | Allianz Stadium | Turin | LIVE

Juventus-Benfica, Thuram: "Benfica grande squadra. Non facciamo calcoli" #SkySport #SkyUCL x.com