Buffon sulla Juventus | Quando finisce un ciclo c’è un tempo fisiologico in cui tu arranchi…Spalletti può diventare un punto fermo mi sarebbe piaciuto vederlo dall’inizio
Buffon, leggenda della Juventus e attuale capo delegazione dell’Italia, ha parlato così di Spalletti e del momento dei bianconeri. A Fuoriclasse negli studi di DAZN, Gianluigi Buffon ha parlato così. Ecco le dichiarazioni della leggenda della Juventus e attuale capo delegazione dell’Italia. Ultimissime Juve LIVE: le novità verso il Bodo Glimt, vince la Juventus Women ma perde la Juventus Next Gen ALLEGRI – «Lo vedo convinto, consapevole, sereno e questa serenità l’ha portata all’ambiente. c’è di nuovo ordine al Milan, cosa che era assente negli ultimi anni». MAIGNAN – « Da quando ha avuto i gradi da capitano lo vedo più centrato nel mondo Milan, anche quando parla». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
