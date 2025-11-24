Buffon sulla Juventus | Quando finisce un ciclo c’è un tempo fisiologico in cui tu arranchi…Spalletti può diventare un punto fermo mi sarebbe piaciuto vederlo dall’inizio

Buffon, leggenda della Juventus e attuale capo delegazione dell’Italia, ha parlato così di Spalletti e del momento dei bianconeri. A Fuoriclasse negli studi di DAZN, Gianluigi Buffon ha parlato così. Ecco le dichiarazioni della leggenda della Juventus e attuale capo delegazione dell’Italia. Ultimissime Juve LIVE: le novità verso il Bodo Glimt, vince la Juventus Women ma perde la Juventus Next Gen ALLEGRI – «Lo vedo convinto, consapevole, sereno e questa serenità l’ha portata all’ambiente. c’è di nuovo ordine al Milan, cosa che era assente negli ultimi anni». MAIGNAN – « Da quando ha avuto i gradi da capitano lo vedo più centrato nel mondo Milan, anche quando parla». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Buffon sulla Juventus: «Quando finisce un ciclo, c’è un tempo fisiologico in cui tu arranchi…Spalletti può diventare un punto fermo, mi sarebbe piaciuto vederlo dall’inizio»

Argomenti simili trattati di recente

L'allenatore ritrova la Juventus 24 anni dopo: dal gol a Buffon al retroscena di mercato https://tinyurl.com/nm4v84ua - facebook.com Vai su Facebook

La #Juve, #AndreaAgnelli, #Buffon, l'addio... Le parole (d'amore) di #Danilo a O Globo! "La #Juventus è una questione di famiglia..." Vai su X

Buffon non ha dubbi: "Spalletti punto fermo della Juventus. Ecco dove vedo i problemi" - L’ex portiere Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a DAZN, presenziando direttamente negli studi dell’emittente. Scrive tuttomercatoweb.com

Allegri Buffon, siparietto a DAZN a tema Scudetti: «Mi ero stufato…». Momento divertente e nostalgico per i tifosi della Juventus: cos’è accaduto - Momento divertente e nostalgico per i tifosi della Juventus: cos’è successo La tensione del Derby della Madonnina si scioglie ... Da juventusnews24.com

Buffon, Chiellini può fare qualsiasi ruolo dirigenziale - Ho un'immagine della Juve legata ai miei vent'anni trascorsi lì": è quanto ha detto Gianluigi Buffon sull'attuale situazione della Juventus, parlando a margine ... Lo riporta ansa.it