Juve Benfica ufficiale | ecco chi parla con Spalletti alla vigilia del match di Champions League
Alla vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica, viene confermato il confronto tra mister Luciano Spalletti e i media in conferenza stampa. In questa occasione, l’allenatore presenta le strategie e le considerazioni in vista della sfida, offrendo un quadro chiaro e senza enfasi sulla preparazione della squadra e le aspettative per la partita di domani sera.
di Marco Baridon Juve Benfica, è ufficiale: ecco chi parla con mister Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League di domani sera. C’è grande attesa in casa bianconera per la sfida di domani sera al Benfica, in programma allo Stadium alle ore 21.00. La Juve infatti può blindare almeno l’accesso ai playoff di Champions League con un risultato positivo. LEGGI ANCHE: David Juve, show del canadese in partitella: «Gol o fuorigioco?». Cos’è successo nella rifinitura pre Benfica – VIDEO Nel frattempo però la vigilia si preannuncia incandescente. Dopo l’allenamento di rifinitura di questa mattina, il programma vede che alle ore 16. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Bodo Glimt Juve, ufficiale: chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League
Leggi anche: Juve Sporting Lisbona: chi parla in conferenza stampa con mister Spalletti. La decisione ufficiale alla vigilia del match di Champions League
Juve, un calendario senza tregua: ecco come Spalletti vuole gestire i giocatori; Juve, tra campo e mercato: ecco perché può essere la settimana decisiva...; Spalletti vuole una Juventus da rincorsa: ecco perché serve Mateta; Champions League in TV: ecco le sfide imperdibili gratis in chiaro il 20 e 21 gennaio 2026.
Juve-Benfica, ecco dove si potrà vedere il match - La Juventus ha fatto sapere ai propri tifosi dove si potrà vedere il match di Champions League contro il Benfica: la nota del club bianconero ... msn.com
Juve, accordo raggiunto: ufficiale la firma - Novità importantissime in casa Juventus: ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del club bianconero ... diregiovani.it
Calcio News 24. . Allenamento #Juve pre #Benfica Assenti i soliti Vlahovic, Milik e Rugani. @bargioneandrea #calcionews24 #JuveBenfica - facebook.com facebook
La bastonata di #Mourinho e la gufata di #Spalletti: #JuveBenfica amarcord x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.