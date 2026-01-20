Juve Benfica ufficiale | ecco chi parla con Spalletti alla vigilia del match di Champions League

Alla vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica, viene confermato il confronto tra mister Luciano Spalletti e i media in conferenza stampa. In questa occasione, l’allenatore presenta le strategie e le considerazioni in vista della sfida, offrendo un quadro chiaro e senza enfasi sulla preparazione della squadra e le aspettative per la partita di domani sera.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.