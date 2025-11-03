Juve Sporting Lisbona | chi parla in conferenza stampa con mister Spalletti La decisione ufficiale alla vigilia del match di Champions League

di Marco Baridon Juve Sporting Lisbona: chi parla in conferenza insieme a Spalletti. La decisione alla vigilia del match di Champions in programma allo Stadium. La Juventus si prepara a un’altra notte europea, fondamentale per il suo cammino in Champions League. La vigilia della sfida contro lo Sporting Lisbona sarà scandita, come di consueto, dalla conferenza stampa pre-partita del tecnico Luciano Spalletti, che per l’occasione sarà affiancato da un giocatore chiave della rosa. Sarà Michele Di Gregorio il giocatore designato dalla Juventus per presentare la partita ai media. L’appuntamento con i giornalisti è fissato per questa sera, alle ore 18:15, quando il portiere e l’allenatore risponderanno alle domande sulla condizione della squadra e sulle insidie del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

