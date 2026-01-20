Jannik Sinner è passato al secondo turno degli Australian Open 2026 dopo il ritiro di Hugo Gaston. Dopo aver vinto i primi due set 6-2, 6-1, l’avversario francese ha deciso di abbandonare il match. Sinner ha commentato di aver inizialmente sentito un po’ di tensione, ma ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e concentrato anche durante le partite.

Jannik Sinner ha approfittato del ritiro del francese Hugo Gaston nel primo turno degli Australian Open 2026 di tennis: l’italiano aveva vinto nettamente i primi due set per 6-2 6-1, poi il transalpino ha dovuto alzare bandiera bianca. L’azzurro ha commentato la prestazione odierna nella consueta intervista a fine match. L’ analisi della gara, finita anzitempo per i problemi fisici del francese: “ Ho visto che non stava servendo forte nel 2° set. Non volevo vincere così, ha un grande talento e un grande tocco. Sapevo che all’inizio avrebbe giocato così. Sono contento della partita e di come ho giocato “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Ero un po’ teso all’inizio, ma devo anche pensare a divertirmi”

