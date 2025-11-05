MotoGp Bulega verso Portimao | Sono un po’ teso ma voglio godermi il momento

Bologna, 5 novembre 2025 – Nicolò Bulega al debutto in Moto gp. Dopo cinque anni il pilota classe 1999 torna nel motomondiale, ultima esperienza in Moto 2 nel 2020, e lo fa in sostituzione di Marc Marquez infortunato, ma anche con il sogno di meritarsi una chiamata in pianta stabile in griglia in un futuro non molto lontano. L’orizzonte è il 2027 quando cambieranno i regolamenti e Bulega, da tester Ducati nel 2026, potrebbe avere le carte in regola per prendersi la top class. In questi cinque anni tanta Supersport e tanta Superbike, dove ha conseguito svariati successi ma anche dure sconfitte contro Toprak Razgatlioglu, il fenomeno della BMW che il grande salto lo farà il prossimo anno con Yamaha Pramac. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

