Alex de Minaur carico | Per competere con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz devo…

Alex de Minaur si presenta carico e determinato, parlando delle sfide per affrontare i big come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nell'intervista con Greg Rusedski, il tennista australiano condivide le sue strategie e ambizioni per migliorare e competere ai massimi livelli del circuito ATP.

© Oasport.it - Alex de Minaur carico: “Per competere con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz devo…” Alex de Minaur è stato ospite della prima puntata di Off Court with Greg, il podcast dell’ex numero uno del mondo Greg Rusedski. L’australiano continua a lavorare duramente per riuscire a costruire quel percorso di crescita che possa consentirgli di avvicinarsi a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. De Minaur ha concluso la sua miglior stagione difendendo la posizione numero sette del ranking ATP e ha ottenuto la qualificazione per le ATP Finals di Torino, torneo in cui si è arreso in semifinale al numero due del mondo. In queste settimane sta lavorando intensamente in vista della prossima annata, con particolare attenzione agli Australian Open. Oasport.it SINNER INARRESTABILE A PECHINO: DE MINAUR FRUSTRATO IN SEMIFINALE Alex de Minaur carico: “Per competere con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz devo…” - Alex de Minaur è stato ospite della prima puntata di Off Court with Greg, il podcast dell'ex numero uno del mondo Greg Rusedski. oasport.it

Alex de Minaur esalta Sinner: “Non so come ha fatto a reagire dopo Parigi. Gioca sempre al massimo” - Il 2025 tennistico ha visto alzarsi ulteriormente il livello della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. oasport.it

Alex De Minaur esalta la forza di reazione di Jannik Sinner #tennis #alexdeminaur #janniksinner - facebook.com facebook