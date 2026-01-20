A partire dal 7 febbraio 2024, Jacques Moretti non ricopre più il ruolo di gestore del Constellation, trasferito alla moglie Jessica. Questa modifica di stato, documentata nei registri commerciali del Canton Vallese e riportata da Le Figaro, potrebbe avere implicazioni sulla conduzione dell'inchiesta in corso. È importante comprendere come questa variazione possa influire sulle dinamiche investigative e sulla gestione del caso.

Jacques Moretti non era più ufficialmente il direttore del Constellation dal 7 febbraio 2024. Lo rivelano i registri commerciali del Canton Vallese analizzati da Le Figaro. Secondo quanto emerso Moretti da quella data rimase solamente come socio, mentre la moglie Jessica veniva indicata come unica gestore al momento dell'incendio di Crans-Montana. Le accuse ai Moretti Tra le altre accuse Jacques e Jessica Moretti sono oggetto di un'indagine penale per omicidio colposo e lesioni personali colpose. A più di due settimane dall'incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana in cui sono morte 40 persone e ne sono rimaste ferite 116, le indagini proseguono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Jacques Moretti non era più il gestore del Constellation, il cambio di status (ceduto alla moglie Jessica) nel 2024: cosa cambia per l'inchiesta

Jacques Moretti non era più il gestore del Constellation, il cambio di status (ceduto alla moglie Jessica) nel 2024: cosa cambia per l'inchiestaNel 2024, Jacques Moretti ha ceduto la gestione del Constellation alla moglie Jessica, come confermato dai registri commerciali del Canton Vallese.

Crans-Montana, Jacques Moretti non era più il gestore del Constellation: “Ora a rischiare è la moglie Jessica”A Crans-Montana, Jacques Moretti non gestisce più il Constellation, lasciando la responsabilità dei locali alla moglie Jessica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Crans-Montana, Moretti non era più gestore del Constellation: cosa cambia per l'inchiesta; Oggi nuovo interrogatorio per Jacques Moretti, mercoledì in procura la moglie Jessica Maric - Domani nuovo interrogatorio per Jacques Moretti; Crans-Montana, Jacques Moretti non era più il gestore del Constellation: “Ora a rischiare è la moglie Jessica; Crans-Montana, la Procura: «Jacques Moretti non ha più redditi». Lui e la moglie Jessica liberi con una cauzione di 430 mila euro. Il soffitto e le stecche da biliardo.

Crans-Montana, Jacques Moretti non era il gestore del locale: “Adesso rischia la moglie Jessica” - Montana si arricchisce di nuovi e determinanti dettagli che potrebbero spostare l'asse delle ... thesocialpost.it