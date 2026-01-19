Crans-Montana Jacques Moretti non era più il gestore del Constellation | Ora a rischiare è la moglie Jessica

A Crans-Montana, Jacques Moretti non gestisce più il Constellation, lasciando la responsabilità dei locali alla moglie Jessica. Secondo l’avvocato svizzero Donato Del Duca, Jessica assume ora il ruolo di referente ufficiale, segnando un cambiamento nella gestione della struttura. Questa decisione può influire sulla continuità e sulla reputazione del locale, che rimane sotto l’attenzione pubblica per motivi legati alla gestione e alla proprietà.

A Crans-Montana, Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation, è stato arrestato dopo l'interrogatorio, mentre sua moglie Jessica è rimasta libera. L’arresto segue l’indagine sull’incendio di Capodanno, che ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei giovani italiani. La vicenda sta suscitando attenzione e richiama l’attenzione sulle responsabilità legate alla tragedia.

Nel 2024, Jacques Moretti ha ceduto la gestione del Constellation alla moglie Jessica, come confermato dai registri commerciali del Canton Vallese. La modifica dello status societario avviene dal 7 febbraio 2024 e potrebbe influenzare l’andamento dell’inchiesta in corso. Questa variazione rappresenta un passaggio importante nel contesto delle indagini e delle responsabilità legate alla gestione dell’azienda.

