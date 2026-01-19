Nel 2024, Jacques Moretti ha ceduto la gestione del Constellation alla moglie Jessica, come confermato dai registri commerciali del Canton Vallese. La modifica dello status societario avviene dal 7 febbraio 2024 e potrebbe influenzare l’andamento dell’inchiesta in corso. Questa variazione rappresenta un passaggio importante nel contesto delle indagini e delle responsabilità legate alla gestione dell’azienda.

Jacques Moretti non era più ufficialmente il direttore del Constellation dal 7 febbraio 2024. Lo rivelano i registri commerciali del Canton Vallese analizzati da Le Figaro. Secondo quanto emerso Moretti da quella data rimase solamente come socio, mentre la moglie Jessica veniva indicata come unica gestore al momento dell'incendio di Crans-Montana. Le accuse ai Moretti Tra le altre accuse Jacques e Jessica Moretti sono oggetto di un'indagine penale per omicidio colposo e lesioni personali colpose. A più di due settimane dall'incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana in cui sono morte 40 persone e ne sono rimaste ferite 116, le indagini proseguono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Jacques Moretti non era più il gestore del Constellation, il cambio di status (ceduto alla moglie Jessica) nel 2024: cosa cambia per l'inchiesta

Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, la moglie Jessica resta libera

A Crans-Montana, Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation, è stato arrestato dopo l'interrogatorio, mentre sua moglie Jessica è rimasta libera. L’arresto segue l’indagine sull’incendio di Capodanno, che ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei giovani italiani. La vicenda sta suscitando attenzione e richiama l’attenzione sulle responsabilità legate alla tragedia.

Crans, arrestato il proprietario del Constellation Jacques Moretti. La moglie Jessica in lacrime: «Tragedia impensabile, chiedo scusa» – Il video

Jacques Moretti, proprietario del locale “Le Constellation” a Crans-Montana, è stato arrestato dopo l’incendio avvenuto la notte di Capodanno. L’arresto, seguito a un lungo interrogatorio in procura a Sion, ha suscitato grande commozione, soprattutto tra la famiglia di Moretti. La moglie Jessica ha espresso il suo dolore e ha chiesto scusa per l’accaduto. La vicenda resta sotto attenzione mentre le indagini proseguono.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Jacques Moretti non era più il gestore del Constellation, il cambio di status (ceduto alla moglie Jessica) nel 2024 - Jacques Moretti non era più ufficialmente il direttore del Constellation dal 7 febbraio 2024. msn.com