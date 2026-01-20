Marcell Jacobs riprende la collaborazione con il coach Paolo Camossi, segnando un nuovo inizio nella sua carriera atletica. Dopo un periodo di pausa e alcune difficoltà, l’atleta si mostra positivo e determinato a puntare verso i Giochi di Los Angeles 2028. Questa scelta rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e crescita, con l’obiettivo di ottenere nuove soddisfazioni in campo internazionale.

Roma, 20 gennaio – Ritorno al futuro. Il sogno americano è finito, non troppo bene a livello di risultati, e Marcell Jacobs torna con coach Paolo Camossi per inseguire altre medaglie dopo un periodo di stop agonistico coinciso con motivazioni in calo. Ora si riparte. Il 31enne di Desenzano, oro olimpico a Tokyo 2021 nei 100 metri e nella 4x100, ritrova l’allenatore che lo fece decollare come sprinter. E’ stato il presidente della Fidal Stefano Mei a dare oggi notizia del ritrovato sodalizio, seguito per altro al gelo fra il campione e la Federazione. Pochi mesi fa, Marcell aveva affermato in un’intervista di non essere stato supportato nel suo percorso, che dal 2023 aveva preso la direzione degli Stati Uniti, in Florida, sotto la guida di Rana Reider. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica, Jacobs torna con coach Camossi: “Felice, ora l’orizzonte è Los Angeles 2028”

