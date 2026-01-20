Italia, Qatar e Libia collaborano per sviluppare un nuovo hub mediterraneo a Misurata. Questo progetto rappresenta un collegamento strategico tra le infrastrutture portuali, le reti diplomatiche e gli interessi economici dei tre paesi. Un'iniziativa che mira a rafforzare la presenza e la cooperazione nella regione, favorendo lo sviluppo sostenibile e la stabilità nell’area mediterranea.

C’è un filo sottile che unisce Misurata a Roma, passando per Doha e Ginevra. È un filo fatto di navi, infrastrutture, diplomazia e – soprattutto – ambizioni strategiche. Il nuovo accordo siglato nella città libica tra la Misurata Free Zone (MFZ), la Terminal Investment Limited (Til) del gruppo Mediterranean Shipping Company (Msc) e il fondo infrastrutturale Al Maha Capital Partners del Qatar segna un tassello di peso nella mappa geopolitica del Mediterraneo. Un investimento da 2,7 miliardi di dollari per ampliare e modernizzare il terminal container di Misurata, con l’obiettivo di raggiungere la capacità di 4 milioni di Teu l’anno e creare oltre 70 mila posti di lavoro diretti e indiretti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia, Qatar e Libia insieme per un hub mediterraneo a Misurata

Libia, Tajani a Misurata: “Porto chiave per ruolo Italia nel Mediterraneo’Il porto di Misurata riveste un ruolo centrale nella strategia italiana nel Mediterraneo, come sottolineato dal ministro Tajani durante la sua visita.

Libia, Tajani: “Zona franca Misurata tappa fondamentale per export Italia”Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza della zona franca di Misurata in Libia come tappa strategica per l’export italiano.

